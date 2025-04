Violenze contro l' occidentalizzazione 14enne costretta a portare il velo e a lasciare gli studi

14enne di origini pakistane sarebbe stata sottoposta a ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche dalla madre e dal nonno, ora indagati. La storia è emersa dalle indagini dei Carabinieri di Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, secondo cui la minore sarebbe stata sistematicamente colpita dalla madre su istigazione del nonno, costretta allo svolgimento dei principali lavori domestici e privata del telefono cellulare per impedirle di comunicare con l'esterno. Non solo: la ragazza sarebbe stata frequentemente insultata con epiteti denigratori e sottoposta a rigide restrizioni. Fin dall'età di 10 anni le sarebbe stato imposto l'uso del velo, vietato di proseguire gli studi e di iscriversi alle scuole superiori, di avere amicizie maschili, di guardare la televisione, di indossare abiti occidentali e di praticare qualsiasi attività sportiva. Iltempo.it - Violenze contro l'occidentalizzazione, 14enne costretta a portare il velo e a lasciare gli studi Leggi su Iltempo.it "Colpevole" di voler sposare lo stile di vita occidentale e di rivendicare le libertà di una ragazza della sua età, unadi origini pakistane sarebbe stata sottoposta a ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche dalla madre e dal nonno, ora indagati. La storia è emersa dalle indagini dei Carabinieri di Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, secondo cui la minore sarebbe stata sistematicamente colpita dalla madre su istigazione del nonno,allo svolgimento dei principali lavori domestici e privata del telefono cellulare per impedirle di comunicare con l'esterno. Non solo: la ragazza sarebbe stata frequentemente insultata con epiteti denigratori e sottoposta a rigide restrizioni. Fin dall'età di 10 anni le sarebbe stato imposto l'uso del, vietato di proseguire glie di iscriversi alle scuole superiori, di avere amicizie maschili, di guardare la televisione, di indossare abiti occidentali e di praticare qualsiasi attività sportiva.

