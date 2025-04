Violenta la moglie incinta e la costringe a lavarsi con la candeggina per purificarsi E' accaduto a Roma

Roma a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver ripetutamente maltrattato e Violentato la moglie, anche durante la gravidanza . Secondo quanto riportato da La Repubblica , le violenze sono iniziate nel 2017 e si sono protratte per anni. L’uomo trattava la moglie come una sua proprietà: le impediva di uscire di casa, di avere contatti. Feedpress.me - Violenta la moglie incinta e la costringe a lavarsi con la candeggina per "purificarsi". E' accaduto a Roma Leggi su Feedpress.me Un uomo di 58 anni è stato condannato dal Tribunale dia cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver ripetutamente maltrattato eto la, anche durante la gravidanza . Secondo quanto riportato da La Repubblica , le violenze sono iniziate nel 2017 e si sono protratte per anni. L’uomo trattava lacome una sua proprietà: le impediva di uscire di casa, di avere contatti.

Potrebbe interessarti anche:

Roma - prende a bastonate la moglie durante un litigio : lei reagisce e lo accoltella 10 volte

All'arrivo degli inquirenti, la donna avrebbe raccontato che questo era solito adottare comportamenti violenti nei suoi confronti L'articolo Roma, prende a bastonate la moglie durante un litigio: ...

Stefano D'Orazio - annullato testamento in favore della moglie Tiziana Giardoni - il Tribunale di Roma : "Francesca Michelon sua figlia legittima"

La sentenza condanna la moglie dell'ex batterista dei Pooh ad un risarcimento di 60mila euro nei confronti della Michelon Il Tribunale di Roma ha annullato il testamento dell'ex batterista Stefano ...

Roma - botte e insulti per 6 anni alla moglie : lei filma lo filma - si nasconde e chiama la polizia

Un uomo è stato arrestato a Roma per presunti maltrattamenti in famiglia, dopo anni di violenze causate da gelosia.

Violenta la moglie incinta e la costringe a lavarsi con la candeggina per "purificarsi". E' accadut. Violenta la moglie incinta e la costringe a lavarsi con candeggina: "Senti cosa si prova a morire". "Costringe la moglie a stare in casa a cucinare e la picchia quando è in gravidanza": condannato. Roma, orrore in famiglia: violenta la moglie incinta e la costringe a lavarsi con candeggina, condannato a 5 anni e 4 mesi. Lavava la moglie con la candeggina: “Il tuo corpo deve essere purificato”. Condannato a 5 anni. Varese, picchia la moglie incinta e la costringe ad avere rapporti sessuali: 40enne condannato a 7 anni. Ne parlano su altre fonti