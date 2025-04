Villaricca consiglio monotematico su Terra dei fuochi | approvata proposta per dichiarazione stato d’emergenza

consiglio monotematico per discutere di Terra dei fuochi e delle emergenze ambientali di Villaricca, in particolare Cava Alma dove è appurata la presenza di inquinanti. Ieri la seduta ha approvato la proposta dei consiglieri Campanile e D’Alterio che prevede la dichiarazione dello stato di emergenza, l’istituzione di un coordinamento nazionale e di un fondo .L'articolo Villaricca, consiglio monotematico su Terra dei fuochi: approvata proposta per dichiarazione stato d’emergenza Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Villaricca, consiglio monotematico su Terra dei fuochi: approvata proposta per dichiarazione stato d’emergenza Leggi su Teleclubitalia.it Unper discutere dideie delle emergenze ambientali di, in particolare Cava Alma dove è appurata la presenza di inquinanti. Ieri la seduta ha approvato ladei consiglieri Campanile e D’Alterio che prevede ladellodi emergenza, l’istituzione di un coordinamento nazionale e di un fondo .L'articolosudeiperTeleclubitalia.

Potrebbe interessarti anche:

Villaricca - PER : “Consiglio comunale dedicato ai giovani”

Villaricca. Per: “Campanile, ha anche riportato in assise preoccupazioni in merito alle attività di caratterizzazione del rischio ambientale di cava ALMA” Un consiglio comunale dedicato ai ...

Villaricca - domani consiglio comunale monotematico su Terra dei Fuochi

Presenti gli avvocati che hanno presentato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia L'articolo Villaricca, domani consiglio comunale monotematico su Terra dei ...

Villaricca - “Celebrato il consiglio Comunale sul Bilancio senza aver convocato l’opposizione”

Si è consumato ieri, 31/3/2025, l’ennesimo atto di mortificazione e di arroganza della maggioranza nei confronti della minoranza. Infatti, per le 16:00, era prevista la seconda convocazione per la ...

Villaricca, PER: "Consiglio comunale dedicato ai giovani". Villaricca, consiglio monotematico su Terra dei fuochi: approvata proposta per dichiarazione stato d'emergenza. Villaricca, domani alle 17 è previsto un Consiglio Comunale monotematico su "La Terra dei Fuochi". Villaricca, Consiglio comunale sulla Terra dei Fuochi: dopo la condanna della CEDU, un confronto sul futuro del territorio. Villaricca domani consiglio comunale monotematico su Terra dei Fuochi. Villaricca, "Celebrato il consiglio Comunale sul Bilancio senza aver convocato l’opposizione”. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano manfredonianews.it ha riportato che:) Tutolo: “Emergenza idrica, grido d’allarme inascoltato. Agricoltura a rischio in Capitanata” - “L’11 marzo si terrà un Consiglio monotematico sull’emergenza acqua in Puglia. Ricordo brevemente che poche settimane fa mi sono accampato nell’aula consiliare della Regione per attirare l’attenzione ...

(Dalle pagine di informazione.it si apprende che:) Puglia, emergenza idrica: in arrivo il Consiglio regionale monotematico. Tutolo: "Ignorati per anni" - È un passaggio della delibera sul Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica, approvato dalla giunta regionale e portata oggi all’attenzione del Consiglio regionale, riunito in ...