Inter-news.it - VIDEO – Inter, nuova veste col Cagliari: ecco l’omaggio a Valentino Rossi!

Leggi su Inter-news.it

L’omaggia, presentandosi a San Siro con una nuovissimala maglia preparata in collaborazione col pilota e tifoso nerazzurro.TIFOSO D’ECCEZIONE – Manca meno di un’ora al fischio d’inizio die San Siro inizia a popolarsi. Dopo il traguardo raggiunto nella prima sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, i tifosi sono pronti ad accogliere e sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi nella calda cornice del “Giuseppe Meazza”. Mentre il pubblico scalda la voce, i nerazzurri si preparano al match della trentaduesima giornata di campionato in una maniera molto speciale. In occasione della sfida col, infatti, l’omaggerà proprio un tifoso d’eccezione:, la maglia in onore diè pronta nello spogliatoio!MAGLIA SPECIALE – Alle ore 18.