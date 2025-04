Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 13:25

Astral infomobilità il nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare code smaltimento in carreggiata interna da Salaria per un precedente incidente rimosso ti rallenta la per traffico anche tra Tuscolana e Pontina senza situazioni in esterna tra la via del Mare Pontina è più avanti tra Latina e la formazionesu dati spostiamo sulla tratto Urbano della A24 code a tratti da Fiorentini a Tor Cervara in uscita dalla capitale traffico molto intenso Anche sulla A12Tarquinia tra Torrimpietra Cerveteri in direzione Civitavecchia Infine un incidente sulla Casilina kreacode è all'altezza al laghetto In entrambe le direzioni chiudiamo Cambiando argomento e passiamo agli eventi a Ladispoli al via oggi la seconda giornata della 72esima sagra del carciofo intende sono aperti già dalle 9 di questa mattina e lo saranno fino a tarda serata l'evento terminerà domani domenica 13 aprile con un'esibizione pirotecnica in programma per le 23:30 per permettere cimento della sagra sono attive modifiche allasu numerose strade del centro cittadino tra cui divieti di transito e sosta in via Ancona via Odescalchi viale Italia via Duca degli Abruzzi Piazza Rossellini 3 strade limitrofe da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.