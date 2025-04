Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo subito con un incidente avvenuto sulla Statale Appia che sta causando code tra fondi e Monte San Biagio in entrambe le direzioni senza causa anche per le code sulla Cassia bis tra Prima porta e Santa Cornelia in direzione Viterbo in ingresso ainvece hai qualche disagio sulle tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta per traffico tra casa e Bise Salaria è tra i Pontina situazioni l'esterna tra la via del Mare Pontina è più avanti tra Appia e Tuscolana del quadrante sud della capitale il traffico è rallentato sulla Cristoforo Colombo verso Ostia tra Mezzocammino e via di Acilia e sulla Pontina tra Spinaceto e il raccordo anulare In entrambe le direzioni disagi anche sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavone Cecchina In entrambe le direzioni Idem anche sulla Appia ad Albano Laziale e Genzano diCambiando argomento e passiamo gli eventi a Ladispoli al via oggi la seconda giornata della 72esima sagra del carciofo I stand sono aperti già dalle 9 di questa mattina e lo saranno fino a tarda serata l'evento terminerà domenica 13 aprile con una esibizione pirotecnica in programma per le 23:30 per permettere lo svolgimento sono attive modifiche allasu numerose strade del centro cittadino tra cui divieti di transito e sosta in via Ancona via Odescalchi viale Italia via Duca degli Abruzzi Piazza Rossellino e altre strade limitrofe da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della