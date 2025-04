Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 10:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacon gli aggiornamenti sulla punta è stato rimosso il precedente incidente altezza Spinaceto la circone al momento è tornata regolare andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta per traffico tra casa e Bise Salaria e tra Laurentina puntina in esterna code a tratti tra Appia e Tuscolana ingresso aqualche disagio sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est e mentre sulla Cristoforo Colombo e rallentamenti sono in uscita verso Ostia tra Mezzocammino e via di Acilia prosegue la chiusura al transito di via della Pisana per lavori di manutenzione straordinaria tra via Di Monte stallonara e via di Ponte Galeria In entrambe le direzioni sezione dei veicoli diretti al consiglio dellae del traffico locale il termine del cantiere previsto per 8 maggio chiudiamo con il trasporto marittimo La compagniamar informa che da oggi è vigore il nuovo orario per i collegamenti tra Formia Ventotene tra Formia e Ponza per nuova programmazione avrà validità fino al 30 Aprile tutti i dettagli sulle corse sono consultabili sul nostro sito o sulla nuova app di infomobilità per Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della