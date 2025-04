Via al corso per il patentino di buona gestione del cane

corso al Castello di Lanciano a Castelraimondo si è svolta un’esercitazione di mantrailing, una disciplina sportiva e operativa che si basa sull’olfatto del cane per cercare persone scomparse o ritrovare oggetti, con le unità cinofile certificate Csea (Centro studi di etologia applicata) Pierpaola Pochi, Fabio Cerolini e Matteo Ripa e i loro cani molecolari. I sempre più frequenti casi di incidenti, a volte anche mortali, causati da aggressioni del cane nei confronti di bambini o adulti hanno spinto il centro Csea di Fiuminata, diretto dalla dottoressa Giusy Mazzalupi, ad organizzare per il mese di maggio un breve corso per conseguire un patentino di buona gestione del cane. “Questa iniziativa, di pubblica utilità, segna il rilancio della formazione e divulgazione che da sempre ha caratterizzato Csea specialmente nell’ambito dell’impiego del cane nelle attività di mantrailing e investigative – spiega la presidente Mazzalupi -. Ilrestodelcarlino.it - Via al corso per il patentino di buona gestione del cane Leggi su Ilrestodelcarlino.it Fiuminata, 11 aprile 2025 - Sabato sal Castello di Lanciano a Castelraimondo si è svolta un’esercitazione di mantrailing, una disciplina sportiva e operativa che si basa sull’olfatto delper cercare persone scomparse o ritrovare oggetti, con le unità cinofile certificate Csea (Centro studi di etologia applicata) Pierpaola Pochi, Fabio Cerolini e Matteo Ripa e i loro cani molecolari. I sempre più frequenti casi di incidenti, a volte anche mortali, causati da aggressioni delnei confronti di bambini o adulti hanno spinto il centro Csea di Fiuminata, diretto dalla dottoressa Giusy Mazzalupi, ad organizzare per il mese di maggio un breveper conseguire undidel. “Questa iniziativa, di pubblica utilità, segna il rilancio della formazione e divulgazione che da sempre ha caratterizzato Csea specialmente nell’ambito dell’impiego delnelle attività di mantrailing e investigative – spiega la presidente Mazzalupi -.

Potrebbe interessarti anche:

Come comunicare con il proprio cane? Al via il corso di formazione per ottenere il patentino

Come comunicare nel modo corretto con il proprio cane? Come prevenire comportamenti aggressivi e problemi comportamentali da parte del nostro amico a quattro zampe? Riparte il corso formativo, a ...

“Ho avuto il mal di pancia e sono corso al bagno chimico e lì la sorpresa” : uomo salva cane abbandonato

Un improvviso bisogno fisiologico di un uomo ha salvato la vita di un cane. Strano, ma vero. Eppure è accaduto proprio al Rotary Park in Florida. Gli eventi risalgono a Natale, ma sono diventati di ...

Morta la donna aggredita da un cane nel Trapanese. In corso le indagini della Procura di Marsala

Una donna, Erina Licari, e morta, ieri sera, a Petrosino (Trapani), in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stata aggredita da un cane. La vittima si trovava davanti la sua abitazione nei ...

Via al corso per il patentino di buona gestione del cane. Come comunicare con il proprio cane? Al via il corso di formazione per ottenere il patentino. Un "patentino" per i proprietari di cani, 3ª edizione al via giovedì 10 ottobre. Gela: patentino digitale al liceo «Vittorini», al via corso di formazione per 24 studenti. Al via il primo corso per il patentino per proprietari di cani. Corecom, al via corso per patentino digitale in un liceo di Gela. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Via al corso per il patentino di buona gestione del cane - Fiuminata, il Centro studi di etologia applicata (Csea) illustra i progetti in cantiere, anche con l'Università di Camerino ...

(Come si legge su italpress.com:) Corecom, al via corso per patentino digitale in un liceo di Gela - Con queste parole il presidente del CORECOM Sicilia, Andrea Peria Giaconia, in videocollegamento da Palermo, ha concluso il suo intervento che ha chiuso stamane la sessione inaugurale del corso per il ...

(Ne dà notizia msn.com:) Corecom, al via corso per patentino digitale in un liceo di Gela - ha concluso il suo intervento che ha chiuso stamane la sessione inaugurale del corso per il rilascio del patentino digitale che ha preso il via al Liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale ...