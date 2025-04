Verso Napoli-Empoli McTominay dal 1?? Spunta il verdetto definitivo

McTominay è uno degli osservati speciali in casa Napoli in vista della prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli: cosa trapela sulle sue condizioni.Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A per il Napoli, che ospiterà l’Empoli nella sfida in programma per lunedì 14 aprile. Allo stadio Diego Armando Maradona (dove il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45, ndr), c’è l’ennesimo sold out stagionale, con i tifosi pronti a supportare i propri beniamini in questa volata finale per lo Scudetto, che vede protagonisti gli uomini di Antonio Conte inseguire la capolista Inter.In queste ore, si sta cercando di fare luce sulle possibili scelte di Conte, chiamato a far fronte a diverse assenze tra squalificati e infermeria. I riflettori sono puntati anche su Scott McTominay, vero uomo leader del centrocampo degli azzurri, che di recente ha lanciato un messaggio forte e chiaro in merito alla lotta per il Tricolore. Spazionapoli.it - Verso Napoli-Empoli, McTominay dal 1?? Spunta il verdetto definitivo Leggi su Spazionapoli.it Scottè uno degli osservati speciali in casain vista della prossima sfida del campionato di Serie A contro l’: cosa trapela sulle sue condizioni.Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A per il, che ospiterà l’nella sfida in programma per lunedì 14 aprile. Allo stadio Diego Armando Maradona (dove il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45, ndr), c’è l’ennesimo sold out stagionale, con i tifosi pronti a supportare i propri beniamini in questa volata finale per lo Scudetto, che vede protagonisti gli uomini di Antonio Conte inseguire la capolista Inter.In queste ore, si sta cercando di fare luce sulle possibili scelte di Conte, chiamato a far fronte a diverse assenze tra squalificati e infermeria. I riflettori sono puntati anche su Scott, vero uomo leader del centrocampo degli azzurri, che di recente ha lanciato un messaggio forte e chiaro in merito alla lotta per il Tricolore.

