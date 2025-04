Veronica Maya il duro sfogo | Mi hanno chiamata mostro e trans per due gocce di botox

hanno chiamata mostro e trans per due gocce di botox". Veronica Maya, ospite da Monica Setta a 'Storie di donne al bivio', ha replicato alle dure critiche ricevute per i ritocchi estetici a cui si è sottoposta ultimamente. "È un semplice botulino e nient'altro. Non pensavo, dopo 20 anni di carriera in . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Miper duedi"., ospite da Monica Setta a 'Storie di donne al bivio', ha replicato alle dure critiche ricevute per i ritocchi estetici a cui si è sottoposta ultimamente. "È un semplice botulino e nient'altro. Non pensavo, dopo 20 anni di carriera in .

