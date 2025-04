Sololaroma.it - Verona-Genoa, il pronostico di Serie A: un X accontenta tutti, ma c’è di più

Leggi su Sololaroma.it

Un sabato decisamente importante quello che ci aspetta in questa 32ª giornata diA, dopo l’anticipo del venerdì tra Udinese e Milan. Proiettandoci però a domenica 13 aprirle, sono due le sfide della 15:00 che seguono il lunch match tra Atalanta e Bologna, e una di queste vedescendere in campo sul prato del Bentegodi. Ospiti che devono solo navigare in porto senza affanni, mentre i padroni di casa hanno bisogno di ancora qualche punto per cantare vittoria.Sì perché tra le mille difficoltà che gli scaligeri hanno vissuto nell’ultimo anno solare, con i problemi finanziari del caso, il cambio di proprietà ed un Zanetti più di una volta a rischio esonero, la salvezza sta prendendo brillantemente forma: 31 punti guadagnati fin qui dal, con 7 lunghezze di vantaggio sull’Empoli terz’ultimo, merito soprattutto dei 5 punti conquistati nelle ultime 3, che hanno allontanato sensibilmente la zona calda.