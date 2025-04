Verissimo Silvia Toffanin sorprende Costantino | Era una recita? Lui replica così

Costantino Vitagliano il primo ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 12 aprile su Canale 5. Il volto tv, oggi 50 anni, ha parlato nuovamente della brutta malattia che lo ha colpito. Fortunatamente ci sono delle belle novità, come raccontato da lui stesso.Costantino e la malattia. Today.it - Verissimo, Silvia Toffanin sorprende Costantino: "Era una recita?". Lui replica così Leggi su Today.it Vitagliano il primo ospite della puntata diin onda sabato 12 aprile su Canale 5. Il volto tv, oggi 50 anni, ha parlato nuovamente della brutta malattia che lo ha colpito. Fortunatamente ci sono delle belle novità, come raccontato da lui stesso.e la malattia.

Potrebbe interessarti anche:

Verissimo - Costantino Vitagliano : chi è l’ex tronista - il racconto della malattia rara

(Adnkronos) – Costantino Vitagliano sarà ospite oggi, sabato 12 aprile, a Verissimo. L'ex tronista di Uomini e Donne sarà accompagnato nello studio di Silvia Toffanin dalla sua nuova compagna Daphne, ...

Verissimo - Costantino Vitagliano : chi è l’ex tronista - il racconto della malattia rara

(Adnkronos) – Costantino Vitagliano sarà ospite oggi, sabato 12 aprile, a Verissimo. L'ex tronista di Uomini e Donne sarà accompagnato nello studio di Silvia Toffanin dalla sua nuova compagna ...

Verissimo - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga : "Vorremmo un altro figlio - le nozze quando Camilla sarà più grande"

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo ieri, sabato 18 gennaio, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno svelato i loro progetti per il futuro: un altro figlio e le nozze!

Verissimo, Silvia Toffanin sorprende Costantino: "Era una recita?". Lui replica così. Pier Silvio Berlusconi e la sorpresa a Silvia Toffanin - This is me Video. Verissimo, Helena Prestes rivela: "Speravo di vincere il Grande Fratello". Poi il dolce gesto di Javier per lei. Igor Cassina a Verissimo, di nuovo papà: "Si chiamerà Atena". Il gender reveal da Silvia Toffanin. Ilary Blasi a Verissimo sorpresa da Silvia Toffanin: "Vogliamo parlare della nostra lite?". “Il litigio con Silvia Toffanin? Smentisco tutto. Il mio compagno Bastian è stata una sorpresa, la mia…. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di it.blastingnews.com si apprende che:) Grande Fratello, retroscena Marzano: 'Shaila, Zeudi e gli altri non andranno a Verissimo' - Dopo l'ospitata di Helena e Javier, non sono previsti altri concorrenti del reality nelle prossime puntate del programma di Silvia Toffanin ...

(Il quotidiano ilsussidiario.net ha riportato che:) Silvia Toffanin: cosa ha studiato la conduttrice di Verissimo?/ Laurea prestigiosa per lei - Sono lontani i tempi in cui Silvia Toffanin conquistava il pubblico di canale 5 come letterina di Passaparola. Oggi, la compagna di Pier Silvio Berlusconi è una delle conduttrici più amate dal pubblic ...

(A darne comunicazione è cinezapping.com:) “Sei gelosa?”, la frecciata a Silvia Toffanin a Verissimo: come ha reagito lei - Silvia Toffanin ha fatto un 'intervista ad una persona per lei molto speciale ma ad un certo punto è partita la frecciata ...