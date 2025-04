Sololaroma.it - Venezia-Monza 1-0, Fila decisivo: Nesta nel baratro

La 32° giornata di Serie A entra sempre di più nel vivo, grazie alle partite di questo sabato. Ad aprire le danze di questo 12 aprile è stato un vero e proprio spareggio per la salvezza. Alle ore 15:00, infatti, sono scese in campo, in quel del Penzo. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei Leoni Alati, che mettono in cascina 3 punti fondamentali per il loro cammino in questo finale di annata.Nel primo tempo le due squadre non si scalfiscono, con il solo Stefano Turati che compie un’ottima parata sulla velenosa punizione di Hans Nicolussi Caviglia. Nella ripresa il copione non sembra cambiare, fino al 72? minuto. Mikael Ellertsson preme e recupera alto palla, servendo con un pallone preciso al centro dell’area un Danielche non può sbagliare.