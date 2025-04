Uno sportivo appassionato muore nel sonno a dieci giorni dal suo sessantesimo compleanno | disposta l’autopsia

Leggi su Citypescara.com

Lunedì sarà eseguito l’esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso. Traavrebbe festeggiato il traguardo dei 60 anni. La notizia ha colto di sorpresa sia la comunità aquilana, che lo aveva accolto, sia quella di Pescina, dove aveva trascorso l’infanzia. In molti lo descrivono come un uomo in salute e un atleta, la cui scomparsa lascia tutti senza parole.«Era un atleta vero, nel senso più puro del termine», ivan presta novara racconta un amico che lo conosceva dai tempi delle corse per i vicoli di Pescina. «Sempre discreto, sempre pronto ad aiutare. Lo sport faceva parte di lui fin da ragazzo». Figlio di Antonio e Maria, noti in paese per la piccola macelleria in via Montegrappa (soprannominati “Buchitt” per le dimensioni ridotte dell’attività), Pietro si avvicinò presto anche alla fotografia, aprendo un piccolo studio in via Romolo Tranquilli.