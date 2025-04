Una palla di fuoco | aereo si schianta su strada trafficata

Un grave incidente aereo ha sconvolto il pomeriggio di ieri, quando un aereo bimotore è precipitato in prossimità di una strada molto frequentata, nei pressi dell'aeroporto cittadino. La notizia, inizialmente riportata dalla Cnn, è stata poi confermata dalle autorità locali, che sono intervenute prontamente sul luogo dell'accaduto.

Terribile incidente aereo, ci sarebbero delle vittime

Il velivolo coinvolto è stato identificato come un Cessna 310, un modello noto per la sua manovrabilità e frequentemente utilizzato per voli privati o di addestramento. Secondo i dati di FlightRadar24, il tragitto del velivolo è stato monitorato fino ai momenti antecedenti l'incidente.

