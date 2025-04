Una donna va dal medico per un forte mal di schiena e le prescrive una cura per il pene curvo

prescrivere un trattamento con onde d’urto per curare l’induratio penis plastica, meglio conosciuta come “pene curvo”, una malattia infiammatoria che causa la formazione di placche fibrose nel pene.L’errore è avvenuto a Napoli, ed è stato scoperto solo quando la donna si è recata nel centro analisi, trovandosi davanti a una ricetta del tutto inaspettata. Il medico di base, infatti, aveva sbagliato codice, associando un trattamento per il pene curvo a una diagnosi di mal di schiena.“Ho dovuto chiedere alla signora se fosse davvero una donna – ha scritto Raffaele Ambrosino, ex consigliere comunale di Napoli, raccontando l’episodio sui social -. Un copia-incolla sbagliato? Un errore di distrazione? Un software impazzito? Non lo sappiamo. Ilfattoquotidiano.it - Una donna va dal medico per un forte mal di schiena e le prescrive una cura per il “pene curvo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it La signora Carmela, afflitta da una lombosciatalgia bilaterale, si è vistare un trattamento con onde d’urto perre l’induratio penis plastica, meglio conosciuta come “”, una malattia infiammatoria che causa la formazione di placche fibrose nel.L’errore è avvenuto a Napoli, ed è stato scoperto solo quando lasi è recata nel centro analisi, trovandosi davanti a una ricetta del tutto inaspettata. Ildi base, infatti, aveva sbagliato codice, associando un trattamento per ila una diagnosi di mal di.“Ho dovuto chiedere alla signora se fosse davvero una– ha scritto Raffaele Ambrosino, ex consigliere comunale di Napoli, raccontando l’episodio sui social -. Un copia-incolla sbagliato? Un errore di distrazione? Un software impazzito? Non lo sappiamo.

Potrebbe interessarti anche:

Vicenza - donna truffata per 13 mila euro da un finto medico : come funziona il raggiro del "figlio malato"

Una donna di Vicenza è stata truffata per 13.000 euro con il raggiro del figlio malato. La Polizia indaga per identificare i colpevoli.

Accusata di aver strozzato il padre - fermata una donna a Foligno. L’allarme dato dal medico

Foligno (Perugia), 30 marzo 2025 – Una donna di 43 anni è stata fermata dai carabinieri a Foligno perché ritenuta responsabile di omicidio aggravato del padre settantacinquenne convivente. Dagli ...

Donna morta dopo liposuzione - i Nas nello studio medico : sequestrata la sala operatoria

Blitz dei carabinieri del Nas e del comando di Ardea nello studio medico di Cinecittà a Roma dove lo scorso 6 marzo fu sottoposta a una liposuzione la 62enne Simonetta Kalfus, morta dopo dodici ...

Una donna va dal medico per un forte mal di schiena e le prescrive una cura per il “pene curvo”. Medicina, sostantivo femminile: il punto sulle cure di genere. Va in un centro per ringiovanire. “Ustionata dopo il trattamento”. Ha attacco cardiaco in volo, un giovane medico la salva: "È il nostro eroe". Va in ospedale con un mal di testa: influencer muore 20 giorni dopo il parto, indagato il medico. Va in ospedale per una tonsillite, i medici scoprono che è incinta di 4 gemelli: la storia di Katelyn. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia ilfattoquotidiano.it:) Una donna va dal medico per un forte mal di schiena e le prescrive una cura per il “pene curvo” - L’errore è avvenuto a Napoli, ed è stato scoperto solo quando la donna si è recata nel centro analisi, trovandosi davanti a una ricetta del tutto inaspettata. Il medico di base, infatti, aveva ...

(A riportarlo è fanpage.it:) Per i medici era troppo giovane per avere qualcosa di grave, poi ha scoperto il cancro: “Ho dovuto mentire” - La storia di una giovane donna statunitense di 31 anni che ha raccontato il suo calvario andato avanti per mesi tra medici e ospedali ...

(Dalle pagine di ildigitale.it si apprende che:) Ha un attacco cardiaco sull’aereo, un giovane medico la salva: “È il nostro eroe” - una passeggera aveva bisogno urgente di un medico. Durante il viaggio, infatti, una donna di 59 anni ha accusato un forte dolore al torce e difficoltà a respirare. Il ventisettenne non ha esitato un ...