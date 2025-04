Una donna di 65 anni e due nipoti investiti da un' auto a Palermo lei muore Un bambino ricoverato in ospedale

donna di 65 anni, Vincenza Lombardo è morta dopo essere stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada coi due nipotini, di 3 e 2 anni, in via Portella della Ginestra a Palermo. La vettura era guidata da una giovane di 24 anni che avrebbe perso il controllo del veicolo. Uno dei nipoti è stato portato all’ospedale dei bambini. Dopo l’incidente l’ambulanza ha portato la. Feedpress.me - Una donna di 65 anni e due nipoti investiti da un'auto a Palermo, lei muore. Un bambino ricoverato in ospedale Leggi su Feedpress.me Unadi 65, Vincenza Lombardo è morta dopo essere stata investita da un’mobile mentre attraversava la strada coi dueni, di 3 e 2, in via Portella della Ginestra a. La vettura era guidata da una giovane di 24che avrebbe perso il controllo del veicolo. Uno deiè stato portato all’dei bambini. Dopo l’incidente l’ambulanza ha portato la.

Una donna di 65 anni e due nipoti investiti da un'auto a Palermo, lei muore. Un bambino ricoverato in ospedal. Palermo: nonna e nipotini investiti da un'auto. Tragedia in strada: donna muore investita sul marciapiede, gravi i suoi due nipotini.

