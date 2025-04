Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Xi è intelligente, con la Cina verrà fuori qualcosa di positivo”

Una primissima apertura dopo il braccio di ferro fatto di risposte e contro-risposte che ha portato i dazi reciproci a livelli mai visti prima. Al culmine dell’escalation, Donaldsi dice convinto che “arriveremo adi” con lae “ottimista” riguardo alla possibilità di trovare un accordo con Pechino che metta fine alla guerra commerciale, innescata da Washington e alla quale l’altra potenza mondiale ha deciso di rispondere aprendo anche, nel frattempo, una sponda di dialogo con l’Europa.Anche perché – queste le sue parole – il presidente Xi Jinping è “un leader molto bravo, un leader molto” con il quale ha ricordato di essere sempre andato d’accordo nel suo precedente mandato. In generale,ha poi affermato che gli Usa hanno avviato negoziati “con molti Paesi” per i dazi: “Siamo in un’ottima posizione”, ha detto esprimendo la piena fiducia sul fatto che il dollaro “è e sarà sempre la valuta di riserva”.