Lettera43.it - Trump esenta smartphone, laptop e chip per la memoria dai dazi reciproci

Leggi su Lettera43.it

Dopo aver sospeso per 90 giorni i, Donaldha deciso di escludere dalle tariffe gli, i computer e altri dispositivi elettronici, come hard drive, processori per pc, router eper la, tutti articoli che non sono prodotti negli Stati Uniti. Lo riferisce Bloomberg: boccata di ossigeno in vista, dunque, per Apple e le altre aziende tech Usa che si riforniscono all’estero. La misura, pubblicata dalla US Customs and Border Protection, restringe la portata delle imposte escludendo i prodotti dalla tariffa del 125 per cento per la Cina e dalla tariffa globale di base del 10 per cento per la maggior parte degli altri Paesi. Per il Financial Times si tratta di «un primo segnale di ammorbidimento reciproco su tariffe con Pechino». L’Amministrazioneaveva giàto diversi settori dalle tariffe reciproche, tra cui i semiconduttori e i prodotti farmaceutici.