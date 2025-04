Trump e i dazi Si fa presto a dire no global

Nelle ore complicate e convulse dei dazi di Trump, con l'America che agisce, l'Europa che reagisce, la Cina che controbatte, Trump che ci ripensa, i dazi che si riducono, le moratorie che si moltiplicano, c'è un tema di carattere culturale che vale la pena inquadrare e che riguarda un tema che vive sottotraccia nel mondo della politica italiana e europea: sappiamo cosa stiamo combattendo, ovvero i dazi, ma sappiamo cosa stiamo difendendo? Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Dei dazi ormai sappiamo tutto, o quasi. Sappiamo che in Italia potrebbero pesare, se confermati, il 4,5 per centro del nostro export. Sappiamo che in Italia, se confermati, potrebbero pesare sull'occupazione per circa 27 mila unità in meno che potrebbero essere sacrificate a causa della riduzione dell'export.

