"Truffe": l'allarme di Vasco Rossi

"Vendono delle merci che non sono mie, sono delleorganizzate sui social, state attenti",mette in guardia i suoi fan sui social, facendo anche un'autoironica citazione: "Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va". Nel post pubblicato su Instagram, il cantante mostra una serie di prodotti griffati a suo nome, tra cui scarpe, orologi, magliette. Tutto venduto con il suo volto e logo ufficiale. In realtà, però, è tutto completamente contraffatto. Molti di questi annunci sono finiti su Facebook. Di qui l'attacco dicontro il fondatore e proprietario della piattaforma: "Al nostro caro amico Zuckerberg di tutto questo non frega un c***, anzi ci guadagna anche dei soldi". E ancora: "Io posso anche fare querela, ma a queste persone basta spostare il tutto su un altro indirizzo IP per ricominciare da capo senza problemi".