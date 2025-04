Trapani travolto da una porta blindata | muore un operaio di 35 anni

operaio, di 35 anni, è stato schiacciato mentre trasportava una porta blindata. Vani i tentativi di soccorso, l'uomo è decedutoL'articolo Trapani, travolto da una porta blindata: muore un operaio di 35 anni proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trapani, travolto da una porta blindata: muore un operaio di 35 anni Leggi su Ildifforme.it L'ennesimo incidente sul posto di lavoro ha conseguenze fatali. Un, di 35, è stato schiacciato mentre trasva una. Vani i tentativi di soccorso, l'uomo è decedutoL'articoloda unaundi 35proviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Forlì - il primato ha radici anche in difesa. Già 14 le partite con la porta blindata

Una difesa da record. Per la prima volta nella stagione in corso il Forlì è primo in classifica in solitaria. Una situazione elettrizzante a dieci partite dalla fine della regular season, che fa ...

Il fiuto del cane Axel conduce i carabinieri davanti ad una porta blindata : la scoperta

Al Parco Verde il fiuto del cane Axel e la prontezza dei Carabinieri hanno svelato una piazza di spaccio. Un 32enne è finito in manette. L’arresto è frutto di un servizio straordinario di controllo ...

Tragedia sul lavoro - Pietro schiacciato da una porta blindata. Giovanissimo

Era cominciata come una giornata qualunque: il viaggio, il carico, le ultime sistemazioni prima della consegna. Nessun presagio, solo la fatica consueta e quella dedizione silenziosa che accompagna ...

Travolto dalla porta blindata, Pietro Zito muore a 35 anni a Trapani: ennesima tragedia sul lavoro. Misiliscemi, muove un operaio: travolto dalla porta blindata che trasportava. Trapani. Incidente mortale sul lavoro, la vittima Pietro Zito. Trapani, travolto da una porta blindata: muore un operaio di 35 anni. Tragico incidente sul lavoro, muore travolto da una porta blindata: dove e cosa è successo. Muore schiacciato da una porta blindata, palermitano vittima di un incidente sul lavoro a Trapani. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di informazione.it:) Travolto dalla porta blindata che trasportava, morto operaio di 35 anni - Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Misiliscemi. Vittima, un operaio che era nel Trapanese per consegnare una porta blindata. Pietro Zito, 35 anni, originario di Montelepre e dipendente ...

(Come si legge su ansa.it:) Travolto dalla porta blindata che trasportava, morto un operaio - Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisi, è deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo, a seguito delle gravissime ferite riportate giovedì in un tragico ...

(Lo segnala msn.com:) Travolto dalla porta blindata che trasportava, morto operaio - Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisi, è deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo, a seguito delle gravissime ferite riportate ieri in un tragico incide ...