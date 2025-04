Feedpress.me - Tragico incidente nel Trapanese, scontro auto-moto: due vittime

Leggi su Feedpress.me

Due persone hanno perso la vita nellotra un’e una, avvenuto sull'strada A29dir "Diramazione per Birgi". L’si è verificato al km 0,100, nel territorio di Paceco, in provincia di Trapani. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine. Chiuso il tratto della carreggiata in direzione dell’aeroporto di Birgi..