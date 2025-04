Tragedia nel Varesotto è morto a 56 anni il motociclista coinvolto nell’incidente a Sumirago

motociclista di 56 anni coinvolto in un grave incidente avvenuto nella serata di venerdì 11 aprile a Caidate, frazione di Sumirago. L’uomo, residente nella zona, era caduto rovinosamente a terra mentre percorreva via Trento, all’altezza dell’incrocio nei pressi della chiesa parrocchiale. L’allarme è scattato poco dopo le 20: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto a stabilizzare le condizioni del ferito prima del trasferimento all’ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto nella notte tra venerdì e sabato. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Gallarate, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica della caduta. Ilgiorno.it - Tragedia nel Varesotto, è morto a 56 anni il motociclista coinvolto nell’incidente a Sumirago Leggi su Ilgiorno.it Varese – Non ce l’ha fatta ildi 56in un grave incidente avvenuto nella serata di venerdì 11 aprile a Caidate, frazione di. L’uomo, residente nella zona, era caduto rovinosamente a terra mentre percorreva via Trento, all’altezza dell’incrocio nei pressi della chiesa parrocchiale. L’allarme è scattato poco dopo le 20: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto a stabilizzare le condizioni del ferito prima del trasferimento all’ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto nella notte tra venerdì e sabato. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Gallarate, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica della caduta.

