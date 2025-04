Tragedia nel Catanese 19enne muore in un incidente con lo scooter ad Adrano

Tragedia nella serata di ieri in via San Leo ad Adrano , dove un giovane di 19 anni è morto cadendo dal suo ciclomotore per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono giunti gli agenti del locale Commissariato per la gestione della viabilità e i sanitari del 118, che hanno trasportato il passeggero, che è rimasto ferito, all'ospedale di Biancavilla.

