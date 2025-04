Traffico Roma del 12-04-2025 ore 11 | 30

Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto Traffico in aumento sul Raccordo Anulare già intenso sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per La Roma Napoli come rallentamenti e code dalla Laurentina alla Romanina code a tratti poi in uscita da Roma sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e il raccordo Ma anche sulla Cristoforo Colombo verso Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede è ancora sulla via Pontina tra l'euro e il raccordo nel pomeriggio vi ricordo sono previste due manifestazioni che potrebbero creare qualche problema al Traffico di zona un corteo dalle 14 Partirà da Piazzale Tiburtino e si sposterà al fino a Piazzale del Verano e per l'occasione verranno devianti e le linee di bus in zona Casalotti Casal Selce dalle 16 altro corteo Partirà da piazza Ormea e passerà per via di Casalotti per arrivare a Piazza Don Gustavo Cece modifiche alla circolazione a partire dalle 14 dettagli di questa ed altre notizie sul sito Roma.

