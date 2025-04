Toscana torna il maltempo | dopo una parentesi di sole pioggia in arrivo da stanotte

dopo giornate di tempo stabile e primaverile, la Toscana si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, oggi – sabato 12 aprile – il cielo rimarrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con il passare delle ore aumenteranno le velature alte e stratificate. I venti cominceranno a soffiare da sud-est, con un'intensificazione prevista dal pomeriggio, soprattutto lungo la costa. Proprio dalla notte inizierà il cambiamento: le prime piogge interesseranno le zone nord-occidentali e quelle più costiere della regione per poi estendersi nella mattina di domenica a gran parte del territorio. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulle aree settentrionali. I venti di scirocco continueranno a rinforzarsi e i mari si presenteranno molto mossi o agitati. Lanazione.it - Toscana, torna il maltempo: dopo una parentesi di sole, pioggia in arrivo da stanotte Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 –giornate di tempo stabile e primaverile, lasi prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, oggi – sabato 12 aprile – il cielo rimarrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con il passare delle ore aumenteranno le velature alte e stratificate. I venti cominceranno a soffiare da sud-est, con un'intensificazione prevista dal pomeriggio, soprattutto lungo la costa. Proprio dalla notte inizierà il cambiamento: le prime piogge interesseranno le zone nord-occidentali e quelle più costiere della regione per poi estendersi nella mattina di domenica a gran parte del territorio. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulle aree settentrionali. I venti di scirocco continueranno a rinforzarsi e i mari si presenteranno molto mossi o agitati.

