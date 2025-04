Torino Comics l’evento al Lingotto celebra la cultura nerd

Lingotto Fiere Torino Comics. Giunto alla XXIX edizione, l’evento – organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for Fun – è considerato un punto di riferimento per gli appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, musica, videogames, e naturalmente cosplay.Con il tema “Peace, Love and Be nerd”, l’edizione 2025 celebra la cultura nerd come spazio di festa, creatività, inclusione e condivisione. Il manifesto ufficiale dell’edizione 2025 è firmato da Mirka Andolfo, una delle fumettiste italiane più affermate a livello internazionale. Il disegno rappresenta una figura femminile immersa in un mondo onirico e floreale, simbolo di creatività ed energia.Più di 70 autori ospiti in area autori, tra cui grandi nomi come Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Marco Gervasio, Luca Enoch, Corrado Mastantuono, Antonio Lapone. Lapresse.it - Torino Comics, l’evento al Lingotto celebra la cultura nerd Leggi su Lapresse.it Dall’11 al 13 aprile è tornato aFiere. Giunto alla XXIX edizione,– organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for Fun – è considerato un punto di riferimento per gli appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, musica, videogames, e naturalmente cosplay.Con il tema “Peace, Love and Be”, l’edizione 2025lacome spazio di festa, creatività, inclusione e condivisione. Il manifesto ufficiale dell’edizione 2025 è firmato da Mirka Andolfo, una delle fumettiste italiane più affermate a livello internazionale. Il disegno rappresenta una figura femminile immersa in un mondo onirico e floreale, simbolo di creatività ed energia.Più di 70 autori ospiti in area autori, tra cui grandi nomi come Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Marco Gervasio, Luca Enoch, Corrado Mastantuono, Antonio Lapone.

Potrebbe interessarti anche:

Lee Bermejo a Scuola Internazionale di Comics Torino

Artista famoso a livello internazionale e autore di punta per DC Comics, Lee Bermejo ha illustrato serie a fumetti e graphic novel di successo come ’Batman/Dea- thblow, ‘Luthor’, ‘Before Watchmen: ...

La Prima Volta : Emergency e la scuola interazionale di Comics di Torino insieme per una collaborazione molto speciale

Si intitola La Prima Volta e ha l’ambizione di raccontare alla città di Torino e a chiunque desideri partecipare, una serie di prime volte del tutto eccezionali. Ma, soprattutto, è la prima edizione ...

OPEN SCHOOL : una settimana gratis a Scuola Internazionale di Comics di Torino

Il modo migliore per scoprire se una scuola fa per noi è frequentarla. Magari solo per qualche giorno, avendo il privilegio di poterlo fare gratuitamente. Proprio per questo SCUOLA INTERNAZIONALE ...

Torino Comics 2025: la novità è la danza K-Pop, ma tra i fumetti e i manga torna anche Cristina D'Avena. Torino Comics, l'evento al Lingotto celebra la cultura nerd. Riparte il Torino Comics tra fumetti, arte e travestimenti. Il gruppo Departments & Dragons presenta il progetto BRIGHT al Torino Comics. Torino – Al via Torino Comics: attese migliaia di persone in città. Sarà un’edizione record con grandi ospiti. Torino Comics XXIX edizione: fumetti, manga, anime, cinema, games, cosplayer…. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di stream24.ilsole24ore.com:) Torino Comics, l'evento al Lingotto celebra la cultura nerd - (LaPresse) Dall’11 al 13 aprile è tornato a Lingotto Fiere Torino Comics. Giunto alla XXIX edizione, l’evento – organizzato da GL events Italia ...

(Come si legge su msn.com:) Torino Comics apre i battenti, al Lingotto fumetti e cosplay - (ANSA) - TORINO, 11 APR - Entra nel vivo Torino Comics 2025, l'evento organizzato da Gl events Italia con Just for Fun, che richiama fino a domenica 13 aprile al Lingotto Fiere appassionati di fumetto ...

(Lo segnala quotidianopiemontese.it:) Torino Comics: dall’11 al 13 aprile a Lingotto Fiere. Il programma completo - L’evento si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, musica, videogames, e naturalmente cosplay ...