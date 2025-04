Torcia olimpica di Parigi e abito di Dionisio usato per la cerimonia vanno all’asta

Parigi e la corona di Dionisio indossate dal cantante Philippe Katerine durante la cerimonia di apertura sono in vendita all’asta. I proventi della vendita andranno a gruppi di beneficenza, hanno dichiarato gli organizzatori.Una delle torce è stata portata da uno dei misteriosi portatori di torce mascherati che si muovevano sui tetti di Parigi durante la cerimonia sul fiume Senna. In vendita ci sono anche molti dei costumi utilizzati durante lo spettacolo acclamato ma audace, tra cui i vestiti di Maria Antonietta. L’asta si terrà il 13 aprile allo Stade Charléty di Parigi. Lapresse.it - Torcia olimpica di Parigi e abito di Dionisio usato per la cerimonia vanno all’asta Leggi su Lapresse.it Le torce delle Olimpiadi die la corona diindossate dal cantante Philippe Katerine durante ladi apertura sono in vendita. I proventi della vendita andranno a gruppi di beneficenza, hanno dichiarato gli organizzatori.Una delle torce è stata portata da uno dei misteriosi portatori di torce mascherati che si muovevano sui tetti didurante lasul fiume Senna. In vendita ci sono anche molti dei costumi utilizzati durante lo spettacolo acclamato ma audace, tra cui i vestiti di Maria Antonietta. L’asta si terrà il 13 aprile allo Stade Charléty di

