The Shrouds – Segreti sepolti è il concentrato delle ossessioni cinematografiche di Cronenberg

Shrouds è visibilissima la poetica di Cronenberg, a cui il regista si è sempre appoggiato. La sua ossessione per il corpo, per la sostanza, la vita e la morte fisica e spirituale. Ma ampliando lo sguardo, al Cinema tutto di David Cronenberg, ci si accorge di una cosa impressionante: il regista canadese sembra non raggiungere mai una “maturazione concettuale“. Nel senso che, ogni film, sembra un espansione dei confini posti dal film precedente. Ogni pellicola di Cronenberg sempre esplorare lati della mente – e soprattutto del corpo – sempre più profondi e oscuri. In The Shrouds, infatti, il body horror e l’esplorazione della condizione umana attraverso la corporeità sono trasportati e traslati verso la morte stessa. Quel orrore corporale di cui Cronenberg è maestro diventa allora il mezzo attraverso cui egli stesso elabora il lutto, come il suo personaggio. Metropolitanmagazine.it - The Shrouds – Segreti sepolti è il concentrato delle ossessioni cinematografiche di Cronenberg Leggi su Metropolitanmagazine.it Già ad una prima occhiata, in Theè visibilissima la poetica di, a cui il regista si è sempre appoggiato. La sua ossessione per il corpo, per la sostanza, la vita e la morte fisica e spirituale. Ma ampliando lo sguardo, al Cinema tutto di David, ci si accorge di una cosa impressionante: il regista canadese sembra non raggiungere mai una “maturazione concettuale“. Nel senso che, ogni film, sembra un espansione dei confini posti dal film precedente. Ogni pellicola disempre esplorare lati della mente – e soprattutto del corpo – sempre più profondi e oscuri. In The, infatti, il body horror e l’esplorazione della condizione umana attraverso la corporeità sono trasportati e traslati verso la morte stessa. Quel orrore corporale di cuiè maestro diventa allora il mezzo attraverso cui egli stesso elabora il lutto, come il suo personaggio.

Potrebbe interessarti anche:

The Shrouds | Il nuovo enigmatico film di David Cronenberg

Europictures e Adler Entertainment hanno rilasciato nei giorni scorsi il trailer di The Shrouds, il nuovo film diretto da David Cronenberg. Il ritorno dietro la macchina da presa da parte del ...

The Shrouds – segreti sepolti : recensione del film di David Cronenberg

The Shrouds – segreti sepolti: recensione del film di David Cronenberg Mettiamola in questo modo: se The Shrouds dovesse essere l’ultimo lungometraggio diretto da David Cronenberg nella sua ...

The Shrouds : il trailer del nuovo film di David Cronenberg con Vincent Cassel

È stato appena rilasciato il trailer di The Shrouds, il nuovo film del celebre regista David Cronenberg, con Vincent Cassel e Diane Kruger nei ruoli principali. Oggi è stato diffuso il tanto atteso ...

The Shrouds - Segreti sepolti - La recensione. The Shrouds - Segreti sepolti | Film | Recensione. The Shrouds, David Cronenberg tra sesso e morte, lutto e complotto. La recensione del film. The Shrouds: come si ispira alla perdita della moglie di Cronenberg?. The Shrouds, aldilà dei corpi. David Cronenberg, quello che c’è dopo. Ne parlano su altre fonti