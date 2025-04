The Last of Us 3 è cosa certa e possiamo già cominciare a fantasticarci sopra

Last of Us è stata un po' più lunga di quanto i fan avrebbero voluto, ma a consolazione di tutti è già stato confermato un progetto The Last of Us 3 mentre attendiamo il primo episodio del 2 per la notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile.La sorpresa non ha fatto che incrementare l'hype già alto per le nuove puntate, che saranno sette e ci faranno compagnia dalla metà di questo mese fino al 25 maggio. Ora l'attesa non è più legata alla scoperta della trama di ogni episodio. Ogni dettaglio verrà soppesato e archiviato dai giocatori più esperti ai fini di ipotizzare quanto più possibile ciò che vedrà la settimana successiva, ma anche dove ci poterà la stagione successiva."Craig, Neil, Carolyn e tutto il team di produzione, il cast e la troupe hanno realizzato un sequel magistrale e siamo entusiasti di portare la forza narrativa di Craig e Neil in quella che sappiamo sarà una terza stagione altrettanto commovente e straordinaria", ha dichiarato in un comunicato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione e responsabile delle serie drammatiche e dei film di HBO. Gqitalia.it - The Last of Us 3 è cosa certa e possiamo già cominciare a fantasticarci sopra Leggi su Gqitalia.it L'attesa per la seconda stagione di Theof Us è stata un po' più lunga di quanto i fan avrebbero voluto, ma a consolazione di tutti è già stato confermato un progetto Theof Us 3 mentre attendiamo il primo episodio del 2 per la notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile.La sorpresa non ha fatto che incrementare l'hype già alto per le nuove puntate, che saranno sette e ci faranno compagnia dalla metà di questo mese fino al 25 maggio. Ora l'attesa non è più legata alla scoperta della trama di ogni episodio. Ogni dettaglio verrà soppesato e archiviato dai giocatori più esperti ai fini di ipotizzare quanto più possibile ciò che vedrà la settimana successiva, ma anche dove ci poterà la stagione successiva."Craig, Neil, Carolyn e tutto il team di produzione, il cast e la troupe hanno realizzato un sequel magistrale e siamo entusiasti di portare la forza narrativa di Craig e Neil in quella che sappiamo sarà una terza stagione altrettanto commovente e straordinaria", ha dichiarato in un comunicato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione e responsabile delle serie drammatiche e dei film di HBO.

