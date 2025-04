The Couple | Chi è Pierangelo Greco? Tutto sul Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, il popolare make-up artist, Pierangelo Greco

Tra le otto coppie in gioco a The Couple – Una Vittoria per Due ci sarà anche quella formata da Jasmine Carrisi e dal make up artist Pierangelo Greco. Abbiamo diverse tipologie di sfide, ...

A partire da stasera lunedì 7 aprile, su Canale 5, debutta il tanto atteso reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi. Tra le coppie più attese, spiccano Jasmine Carrisi e Pierangelo ...

The Couple: Jasmine Carrisi, Pierangelo Greco e il montepremi. Le confessioni della giovane coppia del nuovo reality show The Couple, la conduttrice Ilary Blasi ha presentato i due opinionisti, ...

(Secondo quanto riportato da comingsoon.it:) The Couple: Chi è Pierangelo Greco? Tutto sul Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5 - Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, il popolare make-up artist, Pierangelo Greco!

(Risulta da fonti di ecodelcinema.com che:) Pierangelo Greco: il make-up artist che conquista il pubblico in The Couple di Canale 5 - Pierangelo Greco, giovane make-up artist di Lecce, partecipa al reality "The Couple" su Canale 5 con l'amica Jasmine Carrisi, dopo una breve relazione che ha segnato la sua scoperta personale.

(Da quanto emerge da ilsussidiario.net:) Jasmine Carrisi, lite con Pierangelo Greco a The Couple/ “Mi dispiace essere così duro ma è l’unico modo…” - Prime incomprensioni tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: il duro rimprovero dell'amico alla figlia di Albano e Loredana Lecciso.