Tennis gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 14-20 aprile

settimana ricca di tornei, anche importanti. Nel circuito maschile sono due gli ATP 500 in programma a Barcellona e Monaco di Baviera, mentre al femminile l’appuntamento principale sarà il WTA 500 di Stoccarda, ma fari puntati anche sul WTA 250 di Rouen. Lorenzo Musetti è stato sicuramente il grande protagonista della settimana in casa Italia, raggiungendo la sua prima semifinale in un Masters 1000. Appena terminati gli impegni (si spera il più tardi possibile) nel Principato, il Tennista toscano sarà presente a Barcellona in un torneo dal parterre davvero eccezionale, vista la presenza di Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas ed Holger Rune. Oasport.it - Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 14-20 aprile Leggi su Oasport.it In attesa di capire come si concluderà il Masters 1000 di Montecarlo, la stagione sul rosso prosegue con unaricca di, anche importanti. Nel circuito maschile sono due gli ATP 500 in programma a Barcellona e Monaco di Baviera, mentre al femminile l’appuntamento principale sarà il WTA 500 di Stoccarda, ma fari puntati anche sul WTA 250 di Rouen. Lorenzo Musetti è stato sicuramente il grande protagonista dellain casa Italia, raggiungendo la sua prima semifinale in un Masters 1000. Appena terminati gli impegni (si spera il più tardi possibile) nel Principato, ilta toscano sarà presente a Barcellona in un torneo dal parterre davvero eccezionale, vista la presenza di Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas ed Holger Rune.

