Teatro nel Garage | Formisano porta in scena la storia di Aniello Vintitrè con Trapanese

Domenica 13 aprile, alle ore 18, ilnelospita la prima dello spettacolo “” scritto e diretto da Salvatore, con protagonista Sasà. Lo spettacolo conduce il pubblico verso il mondo nascosto degli orfanotrofi. Il racconto di un’infanzia trascorsa tra i vicoli bui, nella felice povertà dei bassi napoletani e l’abbandono di una madre nella speranza di salvare il proprio figlio,(Sasà).«Il protagonista – dichiara Salvatore– narra la propriavissuta tra le mura di un orfanotrofio, tra promesse, illusione e drammi. Un’infanzia non propriamente felice, ma con la speranza di un riscatto che si trasforma in pura illusione».è l’uomo che ha vissuto un’esistenza trasformata in un tragico sogno, una contrapposizione tra la verità e l’illusione, unafitta di misteri, fantasmi, fiabe e cruda realtà.