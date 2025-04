Tassi in calo mutui e prestiti sono più vantaggiosi per tutti

Tassi di interesse dei mutui e dei prestiti in Italia, che a marzo hanno subito un calo generalizzato, senza eccezioni. mutui, prestiti per le imprese e per le famiglie sono sempre meno costosi, ma questo non sta aiutando la domanda.I dati dell’Associazione bancaria italiana (Abi) mostrano infatti un calo del numero di prestiti concessi in quasi tutte le categorie. Un sintomo della situazione economica difficile dell’Italia.Quanto si è abbassato il tasso medio dei mutuiA marzo il tasso medio dei mutui in Italia è sceso al 3,14%, dal 3,18% di febbraio. Un dato rilevante, visto che proprio il mese scorso la discesa dei Tassi si era arrestata e il costo di un prestito per l’acquisto di un’abitazione era rimasto simile a quello del mese precedente, gennaio. Quifinanza.it - Tassi in calo, mutui e prestiti sono più vantaggiosi per tutti Leggi su Quifinanza.it I tagli al costo del denaro della Banca centrale europea tornano ad avere un effetto suidi interesse deie deiin Italia, che a marzo hanno subito ungeneralizzato, senza eccezioni.per le imprese e per le famigliesempre meno costosi, ma questo non sta aiutando la domanda.I dati dell’Associazione bancaria italiana (Abi) mostrano infatti undel numero diconcessi in quasi tutte le categorie. Un sintomo della situazione economica difficile dell’Italia.Quanto si è abbassato il tasso medio deiA marzo il tasso medio deiin Italia è sceso al 3,14%, dal 3,18% di febbraio. Un dato rilevante, visto che proprio il mese scorso la discesa deisi era arrestata e il costo di un prestito per l’acquisto di un’abitazione era rimasto simile a quello del mese precedente, gennaio.

