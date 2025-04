TajaniIndia partner imprescindibilepositivo incontro con presidente

partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove c’è stabilità c’è possibilità di fare commercio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l’incontro a New Delhi con la presidente indiana Droupadi Murmu. “Dobbiamo continuare a lavorare, il rapporto con l’India è sempre più forte, l’incontro con il presidente è stato molto molto positivo. Lascio l’India con la soddisfazione di aver rafforzato i legami. Di aver preparato il terreno anche per rinforzare la Via del Cotone che partirà da Trieste e arriverà proprio in India”, ha aggiunto Tajani.Fonte video: FarnesinaUnlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tajani”India partner imprescindibile,positivo incontro con presidente” Leggi su Unlimitednews.it NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – L’India è unimprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove c’è stabilità c’è possibilità di fare commercio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l’a New Delhi con laindiana Droupadi Murmu. “Dobbiamo continuare a lavorare, il rapporto con l’India è sempre più forte, l’con ilè stato molto molto positivo. Lascio l’India con la soddisfazione di aver rafforzato i legami. Di aver preparato il terreno anche per rinforzare la Via del Cotone che partirà da Trieste e arriverà proprio in India”, ha aggiunto Tajani.Fonte video: FarnesinaUnlimited News - Notizie dal mondo

Potrebbe interessarti anche:

L'amore non ha età? Falso : uomini e donne attratti da partner più giovani. Lo dice la scienza

Sia gli uomini che le donne sono attratti da partner più giovani, che se ne rendano conto o no. E' la sentenza 'scientifica' messa nero su bianco dagli autori di uno studio pubblicato sulla ...

Papa - Vaticano : “Situazione di stabilità - lieve miglioramento in quadro che resta complesso”

(Adnkronos) – Il Papa oggi ha potuto seguire gli Esercizi spirituali con la Curia in Aula Paolo VI video collegandosi dal Gemelli. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Il video collegamento ha ...

Sanremo : al via la selezione per il partner del Festival della Canzone Italiana 2026-2028

È stata pubblicata la determina dirigenziale del Comune di Sanremo che approva l'avviso di manifestazione di interesse relativa all'indizione della procedura per individuare un partner per ...

Tajani “India partner imprescindibile, positivo incontro con presidente”. Tajani"India partner imprescindibile,positivo incontro con presidente". Tajani "Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner". Tajani”India partner imprescindibile,positivo incontro con presidente”. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce stream24.ilsole24ore.com:) Tajani"India partner imprescindibile,positivo incontro con presidente" - NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) - L'India è un partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell'area ...

(Dalle pagine di notizie.tiscali.it si apprende che:) Italia guarda all'Asia, Tajani: India partner prioritario contro dazi - Nuova Delhi, 11 apr. (askanews) - In un momento di grandi 'sfide' legate ai dazi americani e alle politiche commerciali di Donald Trump, 'l'India ...