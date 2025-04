Tajani a New Delhi | incontro con la presidente indiana per rafforzare i legami Italia-India

Tajani a New Delhi sta per incontrare la presidente Indiana Droupadi Murmu. "Anche la crisi dei dazi rafforza la nostra decisione di aprire l'Italia a nuovi mercati. Ma non ci sarà vera collaborazione economica se non rafforzeremo l'intesa politica. L'Italia vede nell'India un partner politico solido, affidabile. Una potenza capace di confrontarsi in maniera fruttuosa con una nazione come l'Italia che condivide un approccio costruttivo e positivo alle relazioni", ha detto Tajani, per il quale l'incontro con Murmu "avviene al culmine di un processo di avvicinamento delle relazioni fra i due Paesi". Quotidiano.net - Tajani a New Delhi: incontro con la presidente indiana per rafforzare i legami Italia-India Leggi su Quotidiano.net Il ministro degli Esteri Antonioa Newsta per incontrare laDroupadi Murmu. "Anche la crisi dei dazi rafforza la nostra decisione di aprire l'a nuovi mercati. Ma non ci sarà vera collaborazione economica se non rafforzeremo l'intesa politica. L'vede nell'un partner politico solido, affidabile. Una potenza capace di confrontarsi in maniera fruttuosa con una nazione come l'che condivide un approccio costruttivo e positivo alle relazioni", ha detto, per il quale l'con Murmu "avviene al culmine di un processo di avvicinamento delle relazioni fra i due Paesi".

