Superbike Sam Lowes conquista la Superpole ad Assen Bulega davanti a Razgatlioglu

Lowes. Il britannico, in sella alla Ducati Panigale V4R, si è preso la Superpole del round di Assen (Paesi Bassi), tappa del Mondiale di Superbike 2025. Per la prima volta nella sua carriera, il britannico ha ottenuto la partenza dalla p.1 in questa categoria, siglando il crono di 1:32.596 a precedere di 0.164 Nicolò Bulega (Ducati) e di 0.219 il turco Toprak Razgatlioglu (BMW).Poco fortunato l'emiliano che fino a pochi minuti dal termine stava dominando questo turno di prove. Il traffico nel suo ultimo run è stato il fattore sfavorevole che non gli ha permesso di completare un giro pulito e quindi migliorare il suo 1:32.760 con cui aveva effettuato il suo primo tentativo. Nel duello iridato con Razgatliouglu Bulega sperava di prendersi la partenza dalla posizione migliore, ma vorrà mettere tutta la sua rabbia in gara-1.

