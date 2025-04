Super Mario bros il film | trama e quando in tv

Super Mario bros il film arriva in tv. L’idraulico più famoso al mondo è il protagonista del nuovo adattamento cinematografico proposto ora sul piccolo schermo. Scopriamo insieme la trama e quando sarà trasmesso.Super Mario bros il film: di cosa parla e quando in tvSuper Mario bros. – Il film (titolo originario ‘The Super Mario bros. Movie’) torna a circa 30 anni di distanza dall’ultimo adattamento cinematografico. Il live-action sul famoso personaggio uscì nel 1993 dopo il film animato giapponese ‘Super Mario bros. – Peach-hime kyushutsu dai sakusen!‘ risalente al 1986.Il film andrà in onda sabato 12 aprile 2025 in prima serata, alle 21.20, su Italia 1. Ma qual è la trama? Tutto ruota intorno alla storia di due idraulici di Brooklyn: Mario e Luigi. Mario con il suo immancabile cappellino rosso, è sempre pronto all’azione mentre suo fratello Luigi preferisce il relax. Superguidatv.it - Super Mario bros il film: trama e quando in tv Leggi su Superguidatv.it ilarriva in tv. L’idraulico più famoso al mondo è il protagonista del nuovo adattamento cinematografico proposto ora sul piccolo schermo. Scopriamo insieme lasarà trasmesso.il: di cosa parla ein tv. – Il(titolo originario ‘The. Movie’) torna a circa 30 anni di distanza dall’ultimo adattamento cinematografico. Il live-action sul famoso personaggio uscì nel 1993 dopo ilanimato giapponese ‘. – Peach-hime kyushutsu dai sakusen!‘ risalente al 1986.Ilandrà in onda sabato 12 aprile 2025 in prima serata, alle 21.20, su Italia 1. Ma qual è la? Tutto ruota intorno alla storia di due idraulici di Brooklyn:e Luigi.con il suo immancabile cappellino rosso, è sempre pronto all’azione mentre suo fratello Luigi preferisce il relax.

Potrebbe interessarti anche:

Super Mario Bros. - infranto il record del mondo : c’è un nuovo vincitore

L’ormai leggendario giocatore Niftski ha stabilito qualche giorno fa un nuovo record mondiale su Super Mario Bros., completando il gioco con un incredibile tempo di “4:54.565” nella categoria ...

Nintendo celebra il Mar10 Day ed i 40 anni di Super Mario Bros. con tanti giochi in sconto

Come ormai da tradizione, il 10 marzo si festeggia il Mar10 Day, la giornata dedicata all’iconico idraulico dei videogiochi, simbolo di Nintendo. Quest’anno, in occasione del suo 40° anniversario, ...

Minecraft il Film con Incassi da Record! Supera Super Mario Bros.?

Il film di Minecraft ha avuto un debutto colossale! Warner Bros. può festeggiare: secondo i dati, il film ha incassato ben 157 milioni di dollari negli Stati Uniti, raggiungendo un totale mondiale ...

Super Mario Bros. - Il film, tutto quello che serve per rivederlo al meglio. Il film di animazione stasera in TV: “Super Mario Bros. – Il film” sabato 12 aprile 2025. A sorpresa Super Mario Bros. Il Film sarà trasmesso nella serata di domani su Italia 1. Stasera in tv: i film da non perdere di sabato 12 aprile 2025. Super Mario Bros. 2 Il Film come sarà? Ecco qualche anticipazione. Super Mario Bros. Il Film è a basso prezzo per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di superguidatv.it:) Super Mario bros il film: trama e quando in tv - Super Mario bros il film: trama, cusiosità e quando in tv sulla pellicola dedicata al famoso idraulico e a suo fratello Luigi.

(Come si legge su msn.com:) Super Mario Bros, film su Italia 1: trama, attori e cast - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Lo segnala ecodelcinema.com:) Super Mario Bros. – Il film: un successo senza precedenti nel panorama cinematografico - "Super Mario Bros. - Il film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ha incassato 1,36 miliardi di dollari, diventando il lungometraggio d'animazione più redditizio basato su un videogioco." ...