Strage del bus ad Avelllino l’ex ad di Autostrade si è costituito | in carcere Castellucci e il proprietario del pullman

l’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, si è costituito in carcere dopo la condanna in via definitiva a 6 ani per la Strage del 28 luglio 2013 in Irpinia. Nell’incidente morirono 40 persone, che si trovavano a bordo del pullman precipitato dal viadotto dell’Acqualonga, nella zona di Montefortte Irpino, in provincia di Avellino. Castellucci è anche imputato nel processo per la Strage del ponte Morandi a Genova.Nel giorno in cui è stato notificato l’ordine di carcerazione dalla procura generale di Napoli, si è costituito anche il proprietario del bus precipitato, Gennaro Lametta. «Mi vado a costituire in carcere dove per questa vicenda entro per la seconda volta da innocente – ha detto – Questa volta però ci vado con tutte le prove a mio favore per cui mi batterò fino alla fine per dimostrare la grave ingiustizia che sto subendo». Leggi su Open.online ad di Aspi, Giovanni, si èindopo la condanna in via definitiva a 6 ani per ladel 28 luglio 2013 in Irpinia. Nell’incidente morirono 40 persone, che si trovavano a bordo delprecipitato dal viadotto dell’Acqualonga, nella zona di Montefortte Irpino, in provincia di Avellino.è anche imputato nel processo per ladel ponte Morandi a Genova.Nel giorno in cui è stato notificato l’ordine di carcerazione dalla procura generale di Napoli, si èanche ildel bus precipitato, Gennaro Lametta. «Mi vado a costituire indove per questa vicenda entro per la seconda volta da innocente – ha detto – Questa volta però ci vado con tutte le prove a mio favore per cui mi batterò fino alla fine per dimostrare la grave ingiustizia che sto subendo».

