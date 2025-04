StMicroelectronics l’Italia in pista dopo la battaglia sui chip con la Francia

l’Italia e la Francia sono arrivate a una sorta di armistizio sul futuro di StMicroelectronics, l’attore compartecipato dal ministero dell’Economia e delle Finanze di Roma e dalla banca pubblica transalpina Bpifrance (che detengono il 25% del capitale ciascuno) protagonista del mercato nazionale dei chip.Il nuovo piano industriale del colosso italo-francesedopo mesi di ciclicità negativa, dettati principalmente dal cortocircuito del mercato di riferimento di St, l’automotive, e dall’incertezza sulla governance produttiva e industriale del gruppo, l’azienda con sede ad Agrate Brianza e Crolles, vicino Grenoble, ha rilanciato con una nuova strategia pluriennale che mira a promuovere una struttura più vigorosa e agile e a rinvigorire la produzione.Come ricorda Elettroncia e Mercati, col nuovo piano St intende “indirizzare con priorità gli investimenti pianificati verso infrastrutture pronte per il futuro, come gli impianti di wafer di silicio da 300 mm e in carburo di silicio (SiC) da 200 mm per consentire loro di raggiungere una dimensione di scala critica, e massimizzare la produttività“. It.insideover.com - StMicroelectronics, l’Italia in pista dopo la “battaglia” sui chip con la Francia Leggi su It.insideover.com e lasono arrivate a una sorta di armistizio sul futuro di, l’attore compartecipato dal ministero dell’Economia e delle Finanze di Roma e dalla banca pubblica transalpina Bpifrance (che detengono il 25% del capitale ciascuno) protagonista del mercato nazionale dei.Il nuovo piano industriale del colosso italo-francesemesi di ciclicità negativa, dettati principalmente dal cortocircuito del mercato di riferimento di St, l’automotive, e dall’incertezza sulla governance produttiva e industriale del gruppo, l’azienda con sede ad Agrate Brianza e Crolles, vicino Grenoble, ha rilanciato con una nuova strategia pluriennale che mira a promuovere una struttura più vigorosa e agile e a rinvigorire la produzione.Come ricorda Elettroncia e Mercati, col nuovo piano St intende “indirizzare con priorità gli investimenti pianificati verso infrastrutture pronte per il futuro, come gli impianti di wafer di silicio da 300 mm e in carburo di silicio (SiC) da 200 mm per consentire loro di raggiungere una dimensione di scala critica, e massimizzare la produttività“.

Tensioni tra Italia e Francia sulla gestione di STMicroelectronics

Nell'ultimo anno sono state tante le critiche arrivate dal ministero dell'Economia e delle finanze nei confronti di STMicroelectronics. Critiche ma anche proposte collaborative al socio francese per ...

