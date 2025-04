Stefano Conti bloccato a Panama | il tribunale nega il ritorno in Italia

tribunale di Panama stanotte ha stabilito che Stefano Conti, assolto in primo grado e per più di 400 giorni detenuto nel famigerato carcere di La Joya, non potrà lasciare il Paese. È ora che chi di dovere si faccia carico del problema". E' quanto annunciano i difensori Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo dell'uomo che era accusato di traffico di esseri umani. "Il tribunale panamense ha deciso che il nostro connazionale non potrà tornare in Italia fino al processo di appello. Tutto questo è inaccettabile vogliamo che il suo diventi un caso internazionale di palese ingiustizia, tutte le autorità competenti si attivino al più presto", aggiungono i difensori. In un videomessaggio anche Conti parla di diritti negati e denuncia le condizioni in cui è stato detenuto: "Vivo a Panama da 7 anni, tre anni fa sono stato arrestato per traffico di esseri umani. Quotidiano.net - Stefano Conti bloccato a Panama: il tribunale nega il ritorno in Italia Leggi su Quotidiano.net "Ildistanotte ha stabilito che, assolto in primo grado e per più di 400 giorni detenuto nel famigerato carcere di La Joya, non potrà lasciare il Paese. È ora che chi di dovere si faccia carico del problema". E' quanto annunciano i difensori Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo dell'uomo che era accusato di traffico di esseri umani. "Ilpanamense ha deciso che il nostro connazionale non potrà tornare infino al processo di appello. Tutto questo è inaccettabile vogliamo che il suo diventi un caso internazionale di palese ingiustizia, tutte le autorità competenti si attivino al più presto", aggiungono i difensori. In un videomessaggio ancheparla di dirittiti e denuncia le condizioni in cui è stato detenuto: "Vivo ada 7 anni, tre anni fa sono stato arrestato per traffico di esseri umani.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano Conti ancora prigioniero di Panama : “Mi hanno minacciato - aiutatemi”

Verano Brianza – “Come avevo detto, non era finita”. Stefano Conti, il trader detenuto per 423 giorni nell’infernale carcere di Panama e per altri cinque mesi agli arresti domiciliari con l’accusa ...

Alessandro Siani - il monologo al Serale di Amici 24 : da Stefano De Martino a Carlo Conti e Maria De Filippi – Video Witty Tv

C’era grande attesa per la prima puntata del serale di Amici 24, che non ha risparmiato momenti esilaranti e di grande intrattenimento al pubblico che si è sintonizzato ieri sera, sabato 22 marzo ...

Carlo Conti elogia Stefano De Martino - ma Aldo Grasso lo stronca

Carlo Conti elogia Stefano De Martino nel corso di un'intervista e spende importanti parole nei suoi confronti L'articolo Carlo Conti elogia Stefano De Martino, ma Aldo Grasso lo stronca proviene da ...

Stefano Conti bloccato a Panama: il tribunale nega il ritorno in Italia. "Bloccato a Panama ma sono innocente. Ora voglio soltanto ritornare in Italia". Panama, Stefano Conti è libero: al processo cadute tutte le accuse. Italiano assolto a Panama ma bloccato nel Paese: "Un anno e mezzo in una delle peggiori galere del mondo". Panama, Stefano Conti assolto perché il fatto non sussiste. Il trader di Cesano assolto dopo 423 giorni di carcere: Stefano Conti ora rischia altri 18 mesi di attesa. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Stefano Conti arrestato a Panama e poi assolto: «Ho subìto un trattamento disumano» - «Il tribunale di Panama stanotte ha stabilito che Stefano Conti, assolto in primo grado e per più di 400 giorni detenuto nel famigerato carcere di La Joya, non potrà lasciare ...

(In base alle informazioni di tg24.sky.it:) Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: "Subìto un trattamento disumano" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: 'Subìto un trattamento disumano' ...

(Lo rende noto msn.com:) Il trader di Cesano assolto dopo 423 giorni di carcere: Stefano Conti ora rischia altri 18 mesi di attesa - Le accuse di tratta di esseri umani a scopo sessuale erano infondate. Stefano Conti bloccato a Panama in attesa dell’appello Nonostante l’assoluzione, Stefano Conti non può ancora tornare in ...