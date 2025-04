Stefano Conti arrestato e poi assolto a Panama | Subìto un trattamento disumano

Panama da 7 anni, tre anni fa sono stato arrestato per traffico di esseri umani. Il mese scorso sono stato assolto con formula piena, ho fatto 423 giorni di carcere preventivo da innocente in una delle peggiori galere del mondo, senza acqua da bere o per lavarsi: condizioni disumane". Lo afferma Stefano Conti, l'italiano arrestato e assolto a Panama. "Sono dovuto tornare in tribunale per chiedere che mi lasciassero tornare ad abbracciare i miei cari e mi hanno negato il diritto ma me lo hanno negato perché il pubblico ministero ha presentato ricorso, vogliono rifare il processo", aggiunge. Tg24.sky.it - Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: "Subìto un trattamento disumano" Leggi su Tg24.sky.it "Vivo ada 7 anni, tre anni fa sono statoper traffico di esseri umani. Il mese scorso sono statocon formula piena, ho fatto 423 giorni di carcere preventivo da innocente in una delle peggiori galere del mondo, senza acqua da bere o per lavarsi: condizioni disumane". Lo afferma, l'italiano. "Sono dovuto tornare in tribunale per chiedere che mi lasciassero tornare ad abbracciare i miei cari e mi hanno negato il diritto ma me lo hanno negato perché il pubblico ministero ha presentato ricorso, vogliono rifare il processo", aggiunge.

Potrebbe interessarti anche:

Allenatore di pallavolo arrestato per violenze sessuali su minori : nel 2022 fu accusato e poi assolto per lo stesso reato

Un allenatore di pallavolo di 53 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di violenza sessuale ai danni di atlete minorenni. Del 2022 l'uomo fu assolto in un processo per lo stesso reato. Le ...

Montoro : assolto il 46enne arrestato per possesso di hashish

Montoro – Il tribunale ha assolto un 46enne del posto, arrestato lo scorso aprile per possesso di sostanze stupefacenti. Il giudice ha stabilito che la droga rinvenuta fosse destinata ...

Scatta il blitz e lui si trova dove non doveva essere. Arrestato e assolto dopo più di un anno

Al posto sbagliato nel momento sbagliato. Un uomo di 41 anni nell'ottobre del 2023 è rimasto coinvolto in un blitz anti droga dei carabinieri ad Ardea. I militari, in quell'occasione, sequestrarono ...

Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: "Subìto un trattamento disumano". Panama, Stefano Conti assolto dopo oltre 400 giorni di carcere: “Il fatto non sussiste”. Stefano Conti, libero il trader italiano rimasto in carcere 400 giorni a Panama: cadono tutte le accuse. Stefano Conti libero dopo oltre 400 giorni in carcere a Panama, assolto dall'accusa di tratta di esseri umani. Assolto Stefano Conti, il trader detenuto per 423 giorni in un carcere di massima sicurezza a Panama. Assolto il trader Stefano Conti, era stato arrestato nel 2022. Oltre 400 giorni in carcere a Panama. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Stefano Conti arrestato a Panama e poi assolto: «Ho subìto un trattamento disumano» - «Il tribunale di Panama stanotte ha stabilito che Stefano Conti, assolto in primo grado e per più di 400 giorni detenuto nel famigerato carcere di La Joya, non potrà lasciare ...

(Ne dà notizia tg24.sky.it:) Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: "Subìto un trattamento disumano" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: 'Subìto un trattamento disumano' ...

(Stando a quanto scrive ilfattoquotidiano.it:) Assolto il trader Stefano Conti, era stato arrestato nel 2022. Oltre 400 giorni in carcere a Panama - Messina, 2 apr. (Adnkronos) - "L'azione commessa" da Stefano Argentino, lo studente 26enne di Noto (Siracusa) che ha ucciso la collega universitaria Sara Campanella, "è spia dell'allarmante ...