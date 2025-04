Sparatoria in autostrada ad Atena Lucana trasferiti in carcere i due complici del ladro ferito

complici del ladro ferito da un colpo esploso da un carabiniere sono stati trasferiti dalla sede della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica. Ilmattino.it - Sparatoria in autostrada ad Atena Lucana, trasferiti in carcere i due complici del ladro ferito Leggi su Ilmattino.it Poco prima di mezzanotte di ieri duedelda un colpo esploso da un carabiniere sono statidalla sede della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica.

