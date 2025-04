Spalletti torna a parlare di De Laurentiis | rivelazione inaspettata sul loro legame

Spalletti, attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ed ex allenatore del Napoli, è tornato a parlare del presidente Aurelio De Laurentiis.La soddisfazione del terzo Scudetto è certamente nel cuore di tutti i tifosi del Napoli: effettivamente, un'esplosione di gioia di tale portata è un ricordo che non potrà mai essere cancellato, con la speranza che al termine del campionato ora in corso si possa celebrare un'altra vittoria che avrebbe sicuramente dell'incredibile. Antonio Conte e la sua squadra sembra crederci nell'emulare quanto fatto da Luciano Spalletti nell'annata 2023-24, che resterà negli annali della storia del club azzurro.Esperienza, la medesima, a cui è particolarmente legato lo stesso attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che nelle scorse ore è tornato a parlare del suo ex presidente in azzurro, Aurelio De Laurentiis.

