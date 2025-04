Spaccio | fermato in Bolognina ingoia gli ovuli di cocaina

Spaccio in Bolognina, al centro delle attenzione delle forze dell'ordine dopo i vari episodi di violenza. Questa volta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, di origine nigeriana che, fermato dai militari, ha ingerito gli ovuli di cocaina pur di evitare l'ennesimo arresto. Ma l'espediente non ha funzionato: l'uomo è stato portato al pronto soccorso del Maggiore, dove ha espulso i 13 ovuli. L'uomo è uno dei volti noti dello Spaccio bolognese: è stato processato per direttissima. Il tribunale ha convalidato l'arresto e, in attesa della sentenza definitiva, ha disposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Tutto è avvenuto all'incrocio tra via Albani e via di Vincenzo, piazza fiorente di Spaccio al centro di tante segnalazione dei residenti.

