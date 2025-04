S&P alza il rating dell' Italia a BBB+ Dalla politica di Meloni stabilità ai mercati

alza il rating dell'Italia portandolo da BBB a BBB+ con outlook stabile. Un voto che premia, spiega l'agenzia di rating la stabilità politica e dei mercati. E se la crescita si fermerà allo 0,6% quest'anno il rapporto debito-pil si stabilizzerà poi a partire dal 2028. "Il governo della premier Giorgia Meloni, fra i più longevi della recente storia Italiana, gode di un solido sostegno pubblico.. Feedpress.me - S&P alza il rating dell'Italia a BBB+. "Dalla politica di Meloni stabilità ai mercati" Leggi su Feedpress.me S&Pilportandolo da BBB acon outlook stabile. Un voto che premia, spiega l'agenzia dilae dei. E se la crescita si fermerà allo 0,6% quest'anno il rapporto debito-pil si stabilizzerà poi a partire dal 2028. "Il governoa premier Giorgia, fra i più longevia recente storiana, gode di un solido sostegno pubblico..

