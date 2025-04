Sono stata arrestata dopo aver confiscato gli iPad alle mie figlie Sono rimasta in cella per quasi 8 ore ed è stato un trauma | lo sfogo di Vanessa Brown

Vanessa Brown, un’insegnante di storia 50enne, ha spiegato di essere stata arrestata il 26 marzo scorso, dopo aver confiscato alle figlie i loro iPad. “Sono rimasta traumatizzata per aver trascorso sette ore e mezza in cella”. L’accusa? Avrebbe rubato i due iPad. Vanessa è stata poi rilasciata su cauzione, con il divieto di parlare con chiunque fosse coinvolto nelle indagini, comprese le sue figlie, fino all’archiviazione del caso.“Ho sequestrato gli iPad per incoraggiare le mie figlie a concentrarsi sui compiti. – ha spiegato la donna a LBC – La polizia ha rintracciato i dispositivi fino all’abitazione di mia madre a Cobham, in Inghilterra. Ma a loro ho sempre detto che entrambi i dispositivi appartenevano alle mie figlie e che avevo tutto il diritto di confiscarli. Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata arrestata dopo aver confiscato gli iPad alle mie figlie. Sono rimasta in cella per quasi 8 ore ed è stato un trauma”: lo sfogo di Vanessa Brown Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un vicenda che ha dell’incredibile eppure è tutto vero, come riporta anche il The Guardian., un’insegnante di storia 50enne, ha spiegato di esserearreil 26 marzo scorso,i loro. “tizzata pertrascorso sette ore e mezza in”. L’accusa? Avrebbe rubato i duepoi rilasciata su cauzione, con il divieto di parlare con chiunque fosse coinvolto nelle indagini, comprese le sue, fino all’archiviazione del caso.“Ho sequestrato gliper incoraggiare le miea concentrarsi sui compiti. – ha spiegato la donna a LBC – La polizia ha rintracciato i dispositivi fino all’abitazione di mia madre a Cobham, in Inghilterra. Ma a loro ho sempre detto che entrambi i dispositivi appartenevanomiee che avevo tutto il diritto di confiscarli.

Potrebbe interessarti anche:

Anna Laura Orrico - la rivelazione in Aula della deputata M5S : “Da giovane sono stata vittima di violenza”

Momenti di forte emozione si sono vissuti nell’aula di Montecitorio quando la deputata del M5s, Anna Laura Orrico, chiedendo l’approvazione di un emendamento delle opposizioni sul ddl ...

Simone Cristicchi dopo Sanremo : “È stata messa in dubbio la mia integrità morale - io sono sempre stato puro e coerente”

Il cantautore ha replicato alle accuse che gli sono state mosse: "È stata messa in dubbio la mia integrità morale, mi sembra strano perché in realtà ho un percorso molto coerente. Non ho mai ...

“Ho avuto una psicosi. Non sono stata profondamente in contatto con la realtà per un bel po’. Ho provato vergogna” : la confessione di Lady Gaga

Lady Gaga è impegnata in questi giorni nella promozione del suo nuovo e settimo disco in studio “Mayhem“. Durante una intervista al New York Times l’artista vincitrice di 14 Grammy Awards ha ...

“Sono stata arrestata dopo aver confiscato gli iPad alle mie figlie. Falsi carabinieri arrestati a Biella dopo le segnalazioni degli anziani. È stata arrestata un'altra persona per l'omicidio di Jhonny Sulejmanovic. Weezer: la moglie del bassista Scott Shriner arrestata per tentato omicidio dopo essere stata ferita dalla polizia. ? Prima gli scippi, poi la fuga: inseguiti e arrestati dopo 20 chilometri. Rubò il Rolex a un turista, ragazza presa dopo un anno. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da fanpage.it:) Criticano la scuola nella chat WhatsApp delle mamme, coppia inglese arrestata davanti alla figlia di 3 anni - Una coppia inglese è stata arrestata dopo aver criticato la scuola della figlia maggiore in una chat WhatsApp di mamme. A raccontare la vicenda sono stati i due protagonisti: Maxie Allen ...

(Come riferisce notizie.it:) Aggressione in ospedale: donna arrestata dopo aver ferito un'infermiera - Intervento delle forze dell’ordine Immediatamente dopo l’aggressione, gli agenti di polizia sono stati allertati e sono intervenuti prontamente per riportare la calma. Grazie alla loro rapida azione, ...

(Come indicato da agro24.it:) Angri. Donna tenta di infiltrare droga in carcere: arrestata - Una donna di 37 anni, originaria di Angri, è stata arrestata dopo essere stata trovata con droga nascosta nelle parti intime mentre cercava di entrare nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, ...