Padovaoggi.it - Soldi falsi, i ruoli degli arrestati: tra i clienti, individuati numerosi minorenni Leggi su Padovaoggi.it Proseguono le indagini che cinque giorni fa hanno aperto le porte del carcere a Michael Morciano, 25 anni di Alessano, domiciliato a Salve, Alessandro Bianchi, 43, di Lodi, e Nicolò Passeri, 27, di Colleferro (Roma) ma domiciliato a Padova. Su tutti pende l’accusa di associazione a delinquere.

Soldi falsi, i ruoli degli arrestati. Tra i clienti, individuati numerosi minorenni. Soldi falsi, i ruoli degli arrestati. Tra i clienti, individuati numerosi minorenni. La confessione dello studente falsario: “Volevo smettere, ma temevo ritorsioni”. Nicola Salvati, il ruolo dell'ex tesoriere del Pd campano arrestato: «Aggiustava documenti falsi». I migranti pagavano fino a 7 mila euro per un permesso di soggiorno. Insegnanti grazie a falsi documenti: il "sistema criminogeno" dell'avvocatessa e il tentativo di eludere le indagini. Truffe sui migranti, l’inchiesta di Salerno e il tesoriere Pd sospeso. Ne parlano su altre fonti

