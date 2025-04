Lanazione.it - Smantellata una rete di piccolo spaccio a San Jacopino

Firenze, 12 aprile 2025 – Una catena diè stata scoperta dalla polizia di Stato durante un’operazione straordinaria di controllo del territorio nella zona di San. Mercoledì sera, un cittadino italiano di 30 anni è stato denunciato per illecita cessione e detenzione di sostanza stupefacente. La segnalazione è arrivata in seguito a una serie di appostamenti degli agenti del Commissariato di Rifredi e San Giovanni, con il supporto della polizia municipale, in via Ponte all’Asse, strada già segnalata da numerosi residenti per attività sospette. Gli agenti hanno notato due uomini di origine peruviana, di 34 e 35 anni, recarsi – in momenti diversi – presso un’abitazione della via e allontanarsi subito dopo. Fermati per un controllo, uno dei due è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana.